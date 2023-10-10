Цей медзаклад не припиняв роботи навіть коли росіяни взяли Чернігів в облогу.

Українські військові не лише боронять країну, а й допомагають лікарям та медичним закладам. Сьогодні вояки передали допомогу лікарні, де рятують життя дітей, які потерпають через російську навалу.

Кирило Кулак, постраждалий:

Я пішов у туалет - і був прильот, отсюди уламок зайшов і в щелепу, але його діставати не будуть, сказали, бо судини можна зачепити. Ми живемо біля кордону, півтора кілометри до границі.

Кирилові - шістнадцять, він живе на Чернігівщині - на кордоні з росією. Тридцятого вересня росіяни накрили село Кирила.

Марія Кулак, мати постраждалого:

Кирил перший постраждал, тоді накрило. Побило будинки, дахи, побило школу.

Кирила двічі прооперували і скоро виписують.

Юрій Кулабухов, лікар:

Множинні осколкові ураження волосяного покрову та голови, осколкове в око, провели дві операції дістали осколок з ока, все добре.

Цей медзаклад не припиняв роботи навіть коли росіяни взяли Чернігів в облогу. За час від повномасштабного вторгнення тут лікували десятки постраждалих дітей.

Тетяна Лебедева, директор медичної установи:

Лікарня не припиняла діяльності, багато діток було в березні минулого року, працюємо зараз, військові нам допомагають, захищають нас, привозять нам не тільки медикаменти, а ще і бібліотеку зробили.

Сьогодні дітлахів відвідали військові. Привезли подарунки і для дітей, і для медиків. Ліки, обладнення та солодощі. Адже військові - це не лише бойові дії.

Сергій Наєв, командувач об'єднаних сил ЗСУ:

Це системна діяльність. Ми постійно передаємо медикаменти, устаткування, знаходимо донорів. Кожна військова операція включає цивільно-військове співробітництво, через яке ми можемо допомагати….

А ще військові створили тут цікаву бібліотеку. Розуміючи, що зараз книгам важко конкурувати із смартфонами, сюди привезли ті книги, що точно будуть читати.