У Знам'янці на Кіровоградщині військовий врятував підлітка. Хлопець тонув на ставку. І хоча на березі відпочивало чимало людей, однак лише боєць зорієнтувався і кинувся на допомогу. Історія хоробрості, мужності та доброти - в сюжеті Олени Бринзи.

Андрій Лубенець, військовослужбовець Збройних сил України:

Я забув, що нога болить, треба було плить, дружина кричала: куди ти поліз, а я поліз хлопця витягувать, за ногу я не думав, та я забув за неї.

Так Андрій пригадує, як кинувся рятувати підлітка наприкінці вересня ось на цьому ставку Копанка у Знам'янці. Чоловік каже, прогулювався разом з сім'єю. Коли побачив, що на середині ставка тоне хлопчина, кинувся на допомогу.

Андрій Лубенець, військовослужбовець ЗСУ:

До нього доплив, а він руками маше, кажу: давай, лягай на спину і зараз будемо до берега плести, я питався під нього підлізти, але в мене переломана нога і розумію зараз я підлізу поломаной ногою, він по неї вдарить, буде в мене больовий шок, за шию його взять - не працюють ноги, я почав його штовхати, він гріб, я його почав виштовхувати до берега, десь я його так проштовхав метрів 12-15, уже в самого сили почали покидать, два рази я його доставав з води, він вже до мулу доставав.

Того дня сімнадцятирічний Давид з двома друзями вирішили поплавати на місцевому ставку.

Давид Шеліпук, учень Знам'янського професійного ліцею:

Я собі начав плисти, судорга схватила, начав тонуть і всьо. Потом я начав тонуть, вони питались мені допомогти, потім поняли, що не можуть мені допомогти і пішли гукать на допомогу. Не пам'ятаю послєдні 5 метрів до берега, а так все пам'ятаю.

Вже непритомного хлопця з води допомогли дістати та реанімувати поліцейські, що того дня випадково проїжджали повз ставок.

Ігор Співак, поліцейський відділу поліції міста Знам'янки:

Чесно, я вже думав, що він не живий, так як він вже ніяких ознак життя не подавав, але дякуючи Богові через декілька хвилин він почав дихати і трошки рухатися. Фактично якби Андрій не кинувся, не доплив і не тримав його над водою, то ми б взагалі його вже й не побачили, в той час як ми проїжджали.

Рятівнику Андрію - 42 роки. У цивільному житті - він вчитель інформатики в місцевій школі. Захищав Україну спочатку у 2015-му році, пішов у військо і в 2022-му. Тяжке поранення ноги та травми тіла отримав під час штурму селища Олександрівка на Херсонщині.

Андрій Лубенець, військовослужбовець ЗСУ:

Попали в засідку цих кацапів, розбили нас серйозно, попали там біля БМП, мене викинуло з БМП. Нога не вилікується, тут треба міняти суглоб, але лікарі кажуть трошки треба почекать.

У той вересневий день на ставку відпочивало з десяток дорослих людей. Та кинувся рятувати потопаючого лише Андрій.

Андрій Лубенець, військовослужбовець ЗСУ:

Не знаю, як я зорієнтувався, я також спочатку йому не повірив, він дуже гарно гріб, у нього розмах рук був такий великий, я думав три грибка і він буде біля берега, ну так, а потім, коли хлопці почали кричать, я поняв надо йти рятувать, ну добре, що все добре закінчилось, хлопець живий, у нього другий шанс з'явився.

Врятований сімнадцятирічний Давид - учень місцевого ліцею, майбутній залізничник. Хлопець - сирота.

Володимир Смалько, директор Знам'янського професійного ліцею:

Він на першому курсі, тіки-тіки прийшов, до хлопця ніяких питань немає, він прийшов до нас з дитячого будинку, що майстер, що викладачі місяць навчання ніяких притензій, не шибушний, гарний хлопчина.

Це перша зустріч Давида зі своїм рятівником після порятунку.

Давид Шеліпук, учень Знам'янського професійного ліцею: