Розділилися думки не лише у вищому керівництві.

Ізраїль - за крок до великої війни. ЦАХАЛ бомбардує штаби ХАМАСу й готується до наземної операції в секторі Гази. Водночас міністри закордонних справ ЄС збираються сьогодні на екстрене засідання через ситуацію в країні. Своє посередництво у переговорах сторонам вже запропонував турецький президент Реджеп Ердоган.

Отже як діятиме світова спільнота? Чи дійдуть компромісу Ізраїль та ХАМАС? І в чиїх інтересах розпалювання війни на Близькому Сході? Анна Басова розкаже.

"Ми почали. Ізраїль переможе". Такими словами у Твіттері глава ізраїльського уряду Беньямін Нетаньяху підписав відео авіаударів по Сектору Гази.

Після позачергової наради зі службою безпеки прем'єр звернувся до нації. Заявив: ворог у всіх ізраїльтян один, і тому зараз життєво необхідно об'єднатися. Звірства, які коїли хамасівці, порівнює з терористичним угрупованням №1 у світі.

Беньямін Нетаньяху, прем'єр-міністр Ізраїлю:

Ми завжди знали, хто таке ХАМАС, а тепер про це знає цілий світ. Вони такі самі, як ІДІЛ, і ми переможемо їх так само, як світова спільнота перемогла "Ісламську державу". Ворог хотів війни - він її отримав.

На третій день масштабної агресії ХАМАС не втомлюється випускати по ізраїльських позиціях порції залпів - із ось таких підземних сховищ.

Ці танки ЦАХАЛу поблизу міста Ашкелон захищає система ППО "Залізний купол".

Але ракет надто багато навіть для ізраїльської ППО. В тому ж таки Ашкелоні в житлових будинках повибивало шибки.

А так виглядають вулиці Ашдода, що на 20 кілометрів північніше. З відповіддю Ізраїль не забарився - й випустив по Газі чимало власних ракет. Надвечір понеділка в секторі Гази світло, наче вдень.

Невдовзі в мережі з'явилося повідомлення й від терористів - обіцяють убивати ізраїльських заручників у відповідь на подальші атаки Гази. Їх лише за офіційними даними ХАМАСівці захопили понад півтори сотні.

Бетель Зільберман, жителька півдня Ізраїлю:

Це справжні терористи, їх не цікавить нічого, окрім власне терору. Їх не хвилюють їхні же співвітчизники, яким у Газі нічого їсти й пити - звичайно, ми їх тим паче не хвилюємо…

Бетель живе та працює на півдні Ізраїлю. До Гази - близько 8-ми кілометрів. Коли бійці ХАМАС прорвали кордон, була вдома з родиною. Про жахи, що відбулися потім, знає не з новинних повідомлень.

Бетель Зільберман, жителька півдня Ізраїлю:

Вони були фактично під нашим будинком, ми кілька годин не могли вийти взагалі. Я чула їхні крики, потім постріли - ми чули все. Вбивали цілими сім'ями, навіть цілими селами. Вони викрали літню жінку на інвалідному візку, без медикаментів. І вивезли в Газу.

За зухвалі злочини проти народу Ізраїлю всі причетні понесуть відповідальність - таке, стоячи серед руйнувань прикордонного до Гази міста Сдерот пообіцяв міністр оборони Йоав Галант.

За його наказом до войовничого анклаву більше не постачають електроенергію, пальне та продовольство. Глава енергетичного відомства Ісраель Кац в свою чергу наказав перекрити газівцям і питну воду.

А в Брюсселі вирішили перекрити ще й грошові потоки. Після нечуваної атаки та вбивства сотень мирних жителів Єврокомісія заявила - призупиняє проекти з фінансування палестинських територій. Через ХАМАС там недорахуються майже семисот мільйонів євро.

В ООН безгрошів'ям палестинців стурбовані значно більше, ніж кривавою розправою над мирними ізраїльтянами.

Антоніу Гутерреш, генеральний секретар:

Я глибоко засмучений заявою Ізраїлю про повну блокаду Сектору Гази. Гуманітарна ситуація там була жахливою і до початку бойових дій, а нині лише примножиться. Я закликаю всі сторони дати ООН можливість доставити термінову допомогу палестинцям, які стали заручниками ситуації.

Розділилися думки не лише у вищому керівництві. У Лондоні будівлю парламенту підсвітили в кольори ізраїльського прапора.

А на Даунінг-Стріт сотні людей скандують "Ми з Ізраїлем".

Натомість в Афінах поблизу ізраїльського посольства зібралися прибічники іншого табору - в повітрі лунають крики "Свободу Палестині".

Надвечір понеділка стало відомо - ХАМАС відкритий до переговорів із Ізраїлем, бо, мовляв, усіх поставлених цілей досяг. Натомість Армія оборони Ізраїлю заявила - жодних перемов із терористами не буде.

Й закликали людей запастися продуктами й водою щонайменше на три доби. Одразу після цього в супермаркетах утворилися довгі черги. Дефіциту продовольства наразі немає.