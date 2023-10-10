Хаос заради хаосу, у якому зручно маніпулювати і розпорошувати увагу. росія послідовно втілює свою концепцію роздмухування диму в міжнародних конфліктах. Не дивно, що багато хто з аналітиків вважає, що і в останніх подіях в Ізраїлі не обійшлося без впливу російських спецслужб. А якщо пригледітися, то руку москви можна прослідити чи не в усіх гарячих точках світу.

ХАМАС, Хізбола, Талібан, невизнані африканські хунти і так звані уряди самопроголошених республік на пост-радяському просторі - усіх їх об'єднує дружба з кремлем. Тож не дивно, що в кривавому нападі палестинських бойовиків на мирних жителів Ізраїлю багато хто вбачає інтерес, а то й безпосередньо руку москви. Говорить про це й український президент.

Володимир Зеленський, Президент України:

За наявною інформацією, дуже чіткою, росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході, щоб нове джерело болю та страждань послабило світову єдність, додало розколів та суперечностей і цим допомогло росії знищувати свободу у Європі.

І хоч офіційно західні розвідки не поспішають звинувачувати в інспіруванні та підготовці атаки ХАМАСу на єврейську державу імовірних спільників Іран та росію, політологи кажуть - їхні вигоди занадто очевидні.

Тарас Загородній, політолог:

Я не виключаю, що приблизно 50 а 50. Не виключено, що технології були російські, або там персонал, а гроші були іранські. Або так і так. Тому що в даному випадку інтереси і Ірану, і росії спіпадають і ім цікавий теж вибух якийсь на близькому сході.

Загравати з палестинцями москва почала ще з радянських часів - тренувала бойовиків, надавала зброю, легітимізувала через офіційні візити невизнаних ватажків. Напруження на Близькому сході штовхало вгору ціни на нафту. І це завжди зручно можна було загорнути у боротьбу за самовизначення палестинського народу. Тепер додалася ще одна начинка - відвертання світової уваги та дискредитація України.

Дмитро Медведєв тут же не забарився з черговою брехнею у своїх соцмережах.

Ну що, натовські друзі, догралися? Зброя, передана неонацистському режиму в Україні, активно застосовується в Ізраїлі. Більше того, як і зброя, поставлена американcькими втікачами в Афгані, буде безконтрольно використовуватися у всіх гарячих точках.

До речі, про Афганістан. Представників Талібану, між іншим, визнаного у рф терористичною організацією, офіційно вітають у москві. Так само як і інших одіозних правителів і кривавих диктаторів.

Зокрема сирійського керманича. Тут знову таки у благопристойній обгортці боротьби проти ісламських терорстів кремль допоміг Башару Асаду втримати владу у понівеченій громадянською війною країні.

володимир путін, президент рф, країни-агресорки:

Дякую, що прийяли наше запрошення. Ми перебуваємо в постійному контакті, наші відносини постійно розвиваються.

росія не гребує втручатися у всі можливі конфлікти в Африці. Під милими серцям африканців гаслами проти колоніалізму та насадження західних цінностей - збурює населення підтримувати хунти, які скидають законно обраних очільників. Тож не дивно, що у Судані, Буркіна-Фасо, Малі, Габоні чи Нігері на демонстраціях майорять російські триколори.

Що вже говорити про кофлікти на пострадянському просторі? Придістров'я, Нагірний Карабах, Південна Осетія та Абхазія, ну і зрештою Україна… Усюди москва створила осередки займання, на які залюбки хлюпає олію, щойно їй потрібно.

Тарас Загородній, політолог:

Сурков якось детально описав цю стратегію - це розпаковка хаосу. Тобто хаос заради хаосу, де росія може зловити якусь каламутну рибку. Вони генерують хаос заради хаосу, тому що по іншому вони програють цивілізаційно, вони війну в Україні програють. Вони це чудово знають. Тому вони намагаються якомога більше запалити світ.

Така стратегія справді мала би шанси на успіх. Однак росія дедалі більше дискредитує себе і втрачає ресурси. А отже усе менше реально може підтримувати сумнівні режими та відверто людожерські диктатури. Та й в хаосі зацікавлені далеко не всі ситуативні союзники.

Тарас Загородній, політолог:

Вони зіткулися з інтересом наприклад в Судані, де вони підтримують громадянську війну, а це вже сфера інтересів Саудівської Аравії. Далі росія прагне розпалити війну на Близькому сході, щоби розігнати ціну на нафту до 200 доларів - руками Ірану наприклад. Це не цікаво Китаю.

Найбільшою ж залишається загроза для сусідів росії на пост-радянському просторі. Хоча, схоже, у західного світу ілюзій щодо рф не залишилося. І попри усі надії москви перетягнути увагу на ізраїльску трагедію, у Єврокомісії заявили - ситуація не похитне європейську допомогу Україні. Аналогічну заяву оприлюднив і Вашигтон.