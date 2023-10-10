росія знала про підготовку ХАМАСу до нападу на Ізраїль - ГУР [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російська влада знала про підготовку бойовиків ХАМАС до нападу на Ізраїль, який стався 7 жовтня. Крім того, Москва надала терористам озброєння, яке захопила у війні проти України.
Про це повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Черняк.
"За даними ГУР, керівництво росії знало про те, що ХАМАС готує терористичний напад на Ізраїль. Москва передала бойовикам озброєння, яке їм вдалось захопити під час війни проти України", - розповів Черняк.
Крім того, українській розвідці відомо, що російські ПВК взаємодіють з ХАМАСом, зокрема в плані обміну досвідом ведення бойових дій.
"Зараз Кремль використовує факт нападу ХАМАСу і задля поширення чергової пропаганди проти України, і для відволікання уваги світу від російської агресії", - зазначив Черняк.
Водночас, за оцінками ГУР, вже кілька груп, які виконують завдання російських спецслужб, діють на територіях бойових дій виключно в інтересах росії, додає співрозмовник.
Нагадаємо, в Ізраїлі виявили 1500 тіл терористів ХАМАС.
по темі
Партизани продовжують виявляти велику відвагу та рішучість в боротьбі за свою країну, влаштовуючи нову вилазку на військовий об'єкт російської федерації, розташований в анексованому Криму
Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в Ізраїлі та на Близькому Сході з керівниками розвідки нашої країни
Окупанти в Україні передали зброю терористам ХАМАС і готуються до масштабної кампанії дискредитації України на Близькому Сході
У четвер вранці, 5 жовтня, у кількох районах Курської області російської федерації було чути серію вибухів
Президент України Володимир Зеленський знову зібрав щоденну селекторну нараду, на якій відбулася тривала бесіда з керівником Головного управління розвідки Кирилом Будановим