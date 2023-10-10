Румунія виступає за початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу до кінця 2023 року.

Про це повідомляє президент Румунії Клаус Йоганніс на прес-конференції з лідером України Володимиром Зеленським.

"Сьогодні я підтвердив політичну та практичну підтримку Румунії щодо початку переговорів про вступ до Європейського Союзу України та Республіки Молдова до кінця 2023 року. Я особисто виступатиму за це рішення в Європейській Раді у грудні", - сказав він.

За словами президента Румунії, йдеться про рішення, яке підтвердить прогрес, досягнутий Україною та Молдовою попри дуже складні умови. Він зазначив, що це буде і стратегічним рішенням для ЄС.

"Водночас я підкреслив важливість впровадження всеосяжних реформ, необхідних для вступу до Європейського Союзу, для забезпечення стійкості держави та українського суспільства", - додав Йоганніс.

Що сказав Володимир Зеленський

Президент України подякував Румунії та наголосив, що "ми завжди будемо пам’ятати, що у вирішальний момент Румунія обрала Україну".

"Є домовленість про стратегічне партнерство України та Румунії. Підписано декларацію, туди входить безпековий, транспортний та економічний пункти. Ми ведемо роботу з різними партнерами для посилення систем ППО, обговорили спільні дії для захисту обох країн", - додав Зеленський.



Нагадаємо, сьогодні президент України прибув до Румунії з офіційним візитом. В рамках візиту Зеленський він зустрівся з зі своїм колегою Клаусом Йоханнісом. Лідери країн могли обговорили безпекову взаємодію між країнами, у тому числі посилення ППО, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій та безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні.