Румунія підтримує вступ України до ЄС: головне з візиту Зеленського [ Редагувати ]
Румунія виступає за початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу до кінця 2023 року.
Про це повідомляє президент Румунії Клаус Йоганніс на прес-конференції з лідером України Володимиром Зеленським.
"Сьогодні я підтвердив політичну та практичну підтримку Румунії щодо початку переговорів про вступ до Європейського Союзу України та Республіки Молдова до кінця 2023 року. Я особисто виступатиму за це рішення в Європейській Раді у грудні", - сказав він.
За словами президента Румунії, йдеться про рішення, яке підтвердить прогрес, досягнутий Україною та Молдовою попри дуже складні умови. Він зазначив, що це буде і стратегічним рішенням для ЄС.
"Водночас я підкреслив важливість впровадження всеосяжних реформ, необхідних для вступу до Європейського Союзу, для забезпечення стійкості держави та українського суспільства", - додав Йоганніс.
Що сказав Володимир Зеленський
Президент України подякував Румунії та наголосив, що "ми завжди будемо пам’ятати, що у вирішальний момент Румунія обрала Україну".
"Є домовленість про стратегічне партнерство України та Румунії. Підписано декларацію, туди входить безпековий, транспортний та економічний пункти. Ми ведемо роботу з різними партнерами для посилення систем ППО, обговорили спільні дії для захисту обох країн", - додав Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні президент України прибув до Румунії з офіційним візитом. В рамках візиту Зеленський він зустрівся з зі своїм колегою Клаусом Йоханнісом. Лідери країн могли обговорили безпекову взаємодію між країнами, у тому числі посилення ППО, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій та безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні.
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