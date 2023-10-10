Нове покоління атомних підводних човнів. Китай починає виробництво субмарин, які назвичайно важко відстежити. У новій розробці китайці застосують і російські технології.

Яку загрозу становить нова модель і чи означає це, що Пекін готується до Третьої світової - думки аналітиків збирала наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.

Безшумні, швидкі та витривалі. Китай приступив до виробництва ядерних підводних човнів нового покоління. Це підтверджують супутникові знімки з нової верфі суднобудівного заводу в Хулудао. І аналітики кажуть, що вперше це стане проблемою для США та їх союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні. Бо такі судна буде надзвичайно важко відстежити.

Йдеться про субмарину з балістичними ракетами типу 096. Якщо все піде за графіком, то в експлуатацію ці човни введуть до 2030 року. Хоча новина про початок виробництва субмарин нового покоління збурила військовиків на Заході, та вона не неочікувана. Китай має дуже потужний підводний флот, він один із найбільших у світі. Американському він не поступається в чисельності, але уступає технологічно. З усіх китайських субмарин, лише 12 - атомні, решта - дизельно-електричні.

Натомість у США атомні усі 67. Важливо зазначити, що атомний човен означає судно з ядерною силовою установкою, не обов'язково з атомною зброєю. Ядерна сила дає можливість човнам перебувати під водою довше та рухатися швидше.

Тім Кросс, генерал-майор армії Великої Британії у відставці:

Підводні човни - це дуже важлива військова спроможність, в цьому немає сумнівів. І однозначно, технології значно просунулися за останні кілька десятків років. Вони дають унікальні можливості. А мати ефективний, міцний та витривалий засіб під поверхнею води - дає багато можливостей, це ті ж тихі операції, коли субмарину неможливо відстежити, чи операції по запуску ракет з підводного човна на сушу чи на інший корабель.

Джоел Вутнав, старший науковий співробітник Центру вивчення китайських військових справ:

Зараз Китай має регіональне військо, це потужна сила в межах Азії. Вони поки що не глобальна військова сила. Якшо порівняти з Японією, Кореєю, та звичайно з Тайванем, то це грізний суперник. Їхні ракетні сили чи не найкращі в світі, у них досить добрі повітряні та морські сили. Отже з перспективи ведення війни чи стримування регіональних ворогів - так, вони дуже-дуже сучасна армія, але навідміну від американської армії чи до певної міри - російської армії, вони не можуть застосовувати бойову силу за океаном.

А ось щодо російського сліду в нових підводних човнах, то йдеться про насосно-реактивні двигуни та внутрішні шумоглушники. Немає доказів, що москва передала Пекіну свої технології. І раніше вона цього не бажала робити. Щоправда, зараз росія значно більше залежна від Китаю через війну, яку розв'язала в Україні і потенційно могла би охочіше ділитися секретними технологіями.

Тим часом в росії нібито тривають випробування крилатої ракети глобальної дальності під назвою "буревісник". Російські пропагандисти запевняють, що їй не буде рівних. Бо завдяки ядрному двигуну летіти буде з надзвуковою швидкістю, перебувати в повітрі необмежений час. Щоправда, поки немає жодних підтверджень успішності випробувань і все це більше схоже на лякалки.

Джоел Вутнав, старший науковий співробітник Центру вивчення китайських військових справ:

Можливо, що Китай та росія співпрацюють щодо розробки надзвукових ракет, хоча з того, що ми бачимо, китайці доволі обережні щодо обміну сучасними технологіями з росією, вони продовжують купувати певну російську зброю: протиповітряний захист, двигуни для літаків; але відправляти сучасні технології росіянам, приміром, у Китаю більший запас надзвукових ракет, то це залишається червоною лінією, яку китай не хоче перетинати, бо розуміє, що тоді є загроза санкцій.

Та й взагалі розв'язана росією війна в Україні стала для Китаю тривожним дзвінком і пересторогою. Бо китайська армія вважала російську - однією з найкращих в світі. У них схожа військова доктрина, схожа організація війська. І провали москви на полі бою змусили Пекін задуматися про термінову модернізацію і реформу командної структури. Тож зараз Пекіну явно не на руку розв'язувати третю світову, кажуть експерти. Хоча від претензій на Тайвань Китай не відмовляється, але у найближчі роки не готовий до протистояння зі США.