І сьогодні президент Володимир Зеленський прибув до Бухареста. Про це він повідомив у соцмережах. Там глава держави планує зустрітися з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом та обговорити безпекову співпрацю, розвиток авіаційної та інших коаліцій, зміцнення протиповітряної оборони України, архітектуру безпеки Чорного моря та відносини обох країн з партнерами.

Як розвивалися відносини Києва й Бухареста та чого очікувати від візиту, розбиралася Анна Басова.

Про те, що Бухарест чекає Володимира Зеленського, стало відомо напередодні. До Румунії президент України їде вперше від початку повномасштабного вторгнення.

Візит підтверджує продовження безумовної підтримки Румунією України в контексті незаконної війни росії проти цієї країни, а також особливий характер двосторонніх відносин між Румунією та Україною, їхній потенціал і необхідність обговорення на найвищому рівні проєктів і тем, що становлять спільний інтерес.

На порядку денному перемов - безпекова ситуація у Чорноморському регіоні та протистояння російській агресії. Яку Румунія вже неодноразово відчувала й на собі - уламки іранських дронів, якими агресор регулярно атакує Одещину, падали на території країни.

Окремим пунктом у повідомленні канцелярії румунського президента значиться український закон про національні меншини. Ухвалену торік у грудні норму Бухарест розкритикував. Не задоволені в Бухаресті й використанням в українській освіті терміну "молдовська мова", яку вважають штучним конструктом.

А ось у чому позиції сторін сходяться - це у питанні експорту українського збіжжя. І поки деякі країни ЄС тримають свої кордони закритими для імпорту зерна, румунське керівництво заявляє - розробляють двосторонню систему дозволів, за якої не страждатимуть ані місцеві фермери, ані українські експортери. Остаточну крапку в зерновому питанні поставлять, коли румунський прем'єр Марчел Чолаку приїде до Києва. З міркувань безпеки дату візиту не називають.

Марчел Чолаку, прем'єр-міністр Румунії:

Я один з тих, хто вважає, що Україні потрібно допомагати, поки не закінчиться війна. Наша допомога - допомогти цьому транзиту зерна. Ви бачили, що я не відповів тією ж монетою, якою відповіла Польща. У мене були інституційні дискусії з президентом Румунії на цю тему, і ми обидва прийшли до однієї й тієї ж думки.

Румунія - один із союзників України у війні з російською агресією. Бухарест неодноразово надавав ЗСУ артилерійську зброю, набої та запчастини для різного озброєння. Торік у червні президент Клаус Йоханніс відвідував Київ торік у червні - разом із лідерами Франції, Німеччини та Італії. А місяць тому разом із Нідерландами погодила створення тренувального центру - для навчання українських пілотів на винищувачах Ф-16.