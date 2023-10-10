З початку повномасштабної війни на Львівщину почали привозити військових та цивільних поранених з інших регіонів.

Донори помолодшали. Якщо раніше серед тих, хто здає кров, переважали особи віком від 35 до 50 років, то зараз - їм від 20 до 35. Таку тенденцію виявили у Львівському центрі крові. Втім, є й незмінні традиції - 80 відсотків донорів - це чоловіки. Чи вистачає крові на Львівщині, та що мотивує її здавати - дивіться далі.

Олегу - 32, і він вперше у житті здає кров. А саме тромбоцити - вони потрібні хворій жінці на імя Марія.

Олег Ізьо, донор:

Є можливість допомогти, чому б і ні? Зробимо хорошу справу. Попросила мене здати крові, я зразу вирішив: все, я сьогодні поїду і здам.

У сусідній кімнаті вже вчотирнадцяте здає кров Роман.

- Я стараюся здавати раз в 3 місяці періодично. - Як ви себе почуваєте? - Все добре. Раз в 4 місяці деколи не виходять можу раз в 5 місяців.

Роман став донором 4 роки тому заради здоров'я. Але з часом відчув моральну потребу допомагати.

Роман, донор:

Колись до війни здавав на дітей на Охмадит. А зараз коли почалася повномасштабна війна я здаю тільки на військових. Почуваю те, що я зробив добру справу. Тобто це таке як на мене донорство - це поєднання дуже багатьох плюсів. Ти робиш плюс для себе, тому що ти здаєш крові, це спонукає виробітку нової крові, це безплатний аналіз крові. І це є допомога комусь.

З початку повномасштабної війни на Львівщину почали привозити військових та цивільних поранених з інших регіонів. Тож різко зросли потреби у крові. Зараз вони забезпені на 95 відсотків.

Ігор Горбаль, завідувачка донорського відділу Львівського обласного центру служби крові:

Особливо з початком військових дій, звичайно, потреби в крові різко збільшилися, в рази, в рази збільшилися. Ми звертаємося до всіх людей і відповідно збільшення кількості до донорів різко відбувається.

Зараз обласний центр служби крові має угоди із майже сотнею лікарень області. Тож портреба у донорах є завжди. Охочих здати кров достатньо, лиш змінився їхній середній вік.

Ігор Горбаль, завідувач донорським відділом Львівського обласного центру служби крові:

Ми мали в основному це є люди 35-50 років. То ми зараз маємо буквально 20 років і до 35. Тобто зміщення вікових тенденцій звичайно було.

Це повʼязано із тим, що велика кількість чоловіків старше 35-ти у війську. А ще - зі зростанням соціальної активності молоді.

Ігор Горбаль, завідувач донорським відділом Львівського обласного центру служби крові:

Як ми це називаємо культура донорство. Тобто люди почали розуміти з таких молодших категорій і так далі, що це потрібно справа, що це допомагає. І наша молодь вона ж зараз активна в плані соціальних проектів.

Двічи або тричі на тиждень служба крові виїжджає на підприємства - це дає можливість донорам здавати кров, не полишаючи робочих місць.