Ізраїль ліквідував двох високопоставлених чиновників ХАМАС в Газі

Армія оборони Ізраїля шляхом повітряного удару ліквідувала так званого "міністра економіки" ХАМАС Джавада Абу Шамалу та ще одного високопоставленого члена ХАМАС Закарію Абу Маамара в Секторі Гази.

Чиновників ХАМАС ліквідували вчора ввечері в Хан-Юнісі на півдні Сектора Газа.

Повідомляється, що Джавад Абу Шамал у рамках своїх обов'язків керував фінансами ХАМАСу та призначав кошти для фінансування та управління тероризмом всередині та за межами Сектору Гази.

При цьому раніше він керував низкою операцій, спрямованих на заподіяння шкоди громадянам Ізраїлю.