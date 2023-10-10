Глава НБУ спростував чутки про своє звільнення [ Редагувати ]
Голова Національного банку України Андрій Пишний спростував чутки про його звільнення з вказаної посади.
Про це повідомляється в його Facebook.
Сьогодні, 10 жовтня, у ЗМІ з'явилась інформація, що Пишний нібито написав заяву на звільнення з посади голови Національного банку України. При цьому офіційна причина звільнення нібито по стану здоров'я. Окрім цього повідомлялось, що заяву він написав нібито перебуваючи за кордоном.
Однак сам Пишний у своєму Facebook заявив, що дана інформація є фейковою. Він написав, що дізнався про своє можливе звільнення у перерві між зустрічами.
"У перерві між зустрічами зі здивуванням дізнався, що я буцім-то написав заяву про звільнення з посади Голови НБУ й обрав для цього саме Марракеш. Ця інформація не відповідає дійсності. Не більше ніж черговий вкид. Працюємо далі, обов’язково повернемося в Україну з результатами", - написав він.
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