Як нестабільність на Близькому Сході вплине на допомогу Україні? Чи продовжать підтримувати Сполучені Штати нашу країну у боротьбі з агресором? Адже левову частку озброєння і фінансової допомоги - надавала нам саме Америка. Але фокус уваги - і це з об'єктивних причини - зараз зосереджено на Ізраїлі.

Водночас американська преса пише про готовність Білого дому передати Києву довгоочікувані "Атакамси". Про все це - в матеріалі нашого спеціального кореспондента у Вашингтоні Дмитра Анопченка.

Дмитро Анопченко, кореспондент:

Тут неоднозначна ситуація, насправді. Бо повідомлення американської преси теж часто треба ретельно перевіряти. З одного боку про "Атакамси" дійсно пишуть. Журнал New Yorker повідомив про, цитую, "готовність Байдена передати Україні ракети". І за даними журналістів, американський президент не був готовий відправити ракети раніше, бо боявся, що це може призвести до ескалації конфлікту, але у вересні начебто повідомив, що ухвалив позитивне рішення.

Називають навіть строки. Якщо подивитися на матеріал, який опублікував New Yorker, журналісти видання стверджують, що сталося це у вересні. І незадовго до візиту Зеленського до Вашингтона, Байден схвалив відправку ATACMS до України. І тут насправді кілька великих питань. Перше - чому про це пише New Yorker. Друге - якщо би конкретне рішення було ухвалене (та ще і до візиту), про нього Байден точно сказав би українському президенту під час розмови тет-а-тет в Овальному кабінеті.

Бо Зеленський приїхав просити конкретно: "Атакамси" та F-16 - поділився голова конгресового комітету із закордонних справ Майкл Маккол, за словами якого президент, говорив про це на закритій зустрічі у Конгресі - перед тим як поїхати у Білий дім. Але в день зустрічі помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван - я був на його брифінгу - сказав, що Байден вирішив, що Вашингтон поки не передаватиме ATACMS Києву, проте американський лідер розгляне можливість таких поставок у майбутньому.

В кінці Вашингтонського дня візиту президент говорив і з українською пресою, ми теж були під час цієї розмови присутні - і почули (це була розмова під запис, то ж я маю право про неї говорити), що над цим завданням і Україна і США ще працюють. Тобто про що б два президенти не говорили тет-а-тет, домовленості, про яку можна говорити публічно, не було. У дипломатичних джерелах, коментуючи ситуацію, припускають, що Байден теоретично міг сказати Зеленському – "так, але з часом"; що він дійсно схиляється до такого рішення, але Штатам потрібно обрати правильний момент. І між принциповим "так" і конкретним розпорядженням включити "Атакамси" до нового пакету все ж є різниця.

Дмитро Анопченко, кореспондент:

Тому, підсумовуючи, новина звісно ж, позитивна, але варто дочекатися конкретики. Вже завтра має бути новий пакет зброї. Ще один - погоджується і готується. І кожне нове повідомлення про виділення мілітарної допомоги тепер читатимуть на сам перед перевіряючи - може там таки з'явиться далекобійна зброя? В якомусь найближчому вона має бути, до цього все йде.

Що ми чуємо офіційно - так це (і цей меседж пролунав від стратегічного координатора Радбезу США Джона Кірбі) - так, США допомагатимуть Ізраїлю, але вважають важливим надання допомоги Україні. І - тут процитую адмірала Кірбі – "Сполучені Штати мають ресурси для того, щоб підтримувати обидві країни одночасно".

Вийшовши сьогодні до преси, Кірбі сказав, що "підтримка України має продовжуватися. Ми продовжимо працювати над цим питанням на Капітолійському пагорбі. ... Ми, як і раніше, домагаємося схвалення запиту про додаткове фінансування, щоб у наданні допомоги Україні не було паузи навіть на день." - кінець цитати. Кірбі запевняє, що в адміністрації Байдена є і повноваження та резерви, які дозволять їй допомагати Ізраїлю.

Можливо, із часом проситимуть Конгрес про додатковий пакет - аналогічний українському. Що стосується подій в секторі Газа, представники американської адміністрації вказали сенаторам "на необхідність підтримки з боку США у найближчі тижні та місяці" - тобто фактично попередили законодавців про можливість затяжного конфлікту. Конгрес обговорює і виділення додаткової військової допомоги, і поповнення запасів ракет для системи "Залізний купол".

Дмитро Анопченко, кореспондент: