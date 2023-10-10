Завтра у Брюсселі відбудеться чергове засідання у форматі "Рамштайн". Нагадаю, воно обʼєднує міністрів оборони з десятків країн для синхронізації та прискорення допомоги для України через російську агресію. Зустріч у Брюсселі пройде за участі міністрів оборони США та України.

Чого чекати від засідання Контактної групи, дізнавалась Ірина Іванова.

Шістнадцятий "Рамштайн" партнери проведуть офлайн - у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі зберуться представники майже 50-ти країн. У зустрічі візьме участь міністр оборони США Ллойд Остін та новий голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун.

Україну представлятиме Рустем Умєров, це його другий "Рамштайн" на посаді. Але це буде його перша зустріч в новому статусі з очільником Пентагону в рамках роботи Контактної групи з допомоги Україні. Формат засідання передбачає як презентацію вже напрацьованих рішень, так і пошук нових. 16-й Рамштайн, на думку українського політолога Олексія Буряченка, матиме більше організаційний характер.

І проходитиме на тлі заяви Білого дому, в якій анонсовано звернення президента США Джо Байдена до Конгресу за закликом продовжувати надавати Україні фінансову та безпекову допомогу. А також після новини про те, що президент США має намір просити у конгресу для України 100 мільярдів доларів допомоги.

Олексій Буряченко, політолог:

Цей "Рамштайн" має вирішувати декілька ключових задач: перше, все ж таки це отримати робочу координацію між міністрами оборони та керівниками штабів, заслухати ситуацію на фронтах в Україні, проаналізувати і прийняти рішення відносно потреб ЗСУ по різних видах озброєння.

Щодо допомоги від Сполучених Штатів - днями агенція "Рейтерс" оприлюднила інформацію про підготовку нового пакету військової підтримки для України на 200 мільйонів доларів. США можуть оголосити про нього саме в середу - під час засідання у форматі "Рамштайн".

Сформувати цей пакет допомоги вдалося, за даними агенції, за рахунок коштів, що з'явилися в Пентагону завдяки бухгалтерській помилці на мільярди через завищення вартості раніше поставленої зброї. Та все ж основний аспект цієї зустрічі, на думку політолога Олексія Буряченка, буде політичним. Сполучені Штати хочуть закликати Європу, країни НАТО та G7 більше включитися в допомогу Україні, з урахуванням попередніх домовленостей та поточних потреб.

Олексій Буряченко, політолог:

Обʼєднання "Рамштайн" - це така антипутінська коаліція, яка дозволяє країнам, нашим партнерам, нашим друзям, набагато більше розуміти, що відбувається в Україні, тим самим боротися з тією пропагандою та дезінформацією, яка шириться за допомогою різних інструментів путінською росією. І більше того, цей найбільш ефективний саме майданчик, для того, щоб обʼєднаними зусиллями в робочому режимі, на рівні професіоналів своєї справи, на рівні керівників штабів, міністрів оборони з мінімальною кількістю політиків, вирішувати дуже конкретні завдання.

Конкретні питання підніматимуть у штаб-квартирі НАТО також у четвер. Там відбудеться зустріч міністрів оборони країн, що належать до Північно-Атлантичного альянсу. До порядку денного, окрім війни в Україні, додалися теракти в Ізраїлі з боку "Хамасу".