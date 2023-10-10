Три країни НАТО хочуть створити підрозділ для розмінування Чорного моря - Bloomberg [ Редагувати ]
Болгарія, Туреччина та Румунія обговорюють створення спільних сил для знешкодження мін у Чорному морі, які потраплятимуть у їхні води.
За словами двох неназваних чиновників, три члени НАТО ще опрацьовують деталі такої ініціативи, але можуть створити відповідний підрозділ уже наступного місяця.
Офіційні особи також додали, що ініціатива матиме виключно мирний характер і "не приведе до Чорного моря жодного нового корабля НАТО".
Один з чиновників уточнив, що мета місії - показати, що три країни здатні самостійно вирішити таку проблему.
При цьому, як уточнює видання, створення підрозділу для знешкодження мін стане першою великою спільною дією союзників у Чорному морі після того, як російські солдати розпочали повномасштабну війну проти України.
по темі
Україна сьогодні, 4 жовтня, представила союзникам програму взаємосумісності з Північноатлантичним альянсом
Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Філіпа Проніна головою Полтавської обласної державної адміністрації
Голова Національного банку України Андрій Пишний спростував чутки про його звільнення з вказаної посади
Рада Безпеки ООН сьогодні проведе екстрене засідання за зачиненими дверима щодо ситуації на Близькому Сході
Папа Римський Франциск закликав до припинення бойових дій в Ізраїлі та Палестині, адже тероризм та війна призводять лише до смерті та страждань