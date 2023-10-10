З 2019 року в Україні діє закон, який дозволяє пересаджувати органи від померлих донорів.

Як змінилося донорство за півтора року великої війни? І чи реально оформити дозвіл на посмертну трансплантацію своїх органів? Про це - в сюжеті наших одеських кореспондентів.

29-річний Олександр з лютого вже вчетверте - у донорському кріслі.

Олександр, донор:

Побачив повідомлення, що потрібні донори крові, та й прийшов. Це - найменше, що я можу зробити.

Тепер особисті дані Олександра - в системі донорів Одеси. Викликають не частіше ніж раз на два місяці, за потреби саме в його групі крові. Ажіотаж перших місяців війни, коли велика кількість людей одночасно кинулася здавати кров, впорядкували. Хоча, і зараз у відділенні бувають черги.

Олександр, донор:

Особливо зранку зазвичай треба ще чекати, бо все зайняте. Оскільки я міг прийти пізніше, то й прийшов, щоб було менше людей, спокійніше.

Банк крові переважно поповнюється за рахунок постійних донорів. Сім'я Вікторії регулярно здає кров з березня 2022.

Вікторія Сизоненко, донор:

Діти захотіли здати кров і ми з ними пішли. Вони - лікарі майбутні, через то вони саме перше побігли здавати кров. Звернулися до лікарні, спитали, чи потрібно. Сказали: "Потрібно".

Процес триває не більше 15 хвилин. Наважуються навіть ті, хто боїться вигляду крові.

У всіх бажання здати кров і помогти людям. Ніхто назад не виходить, всі - тільки вперед – та й все.

Багато одеситів вперше стали донорами саме після широкомасштабного вторгнення. Перш за все, бажають допомогти військовим.

Вікторія Близнюк, медична сестра відділення трансфузіології:

А ця кров піде на воєнних? - Ні? - Ми тоді не будемо здавати.

Медики переконують: війна боляче вдарила не тільки по наших захисниках.

Вікторія Близнюк, медична сестра відділення трансфузіології:

Наразі потреба у крові дуже велика. І це не тільки військові. Дуже багато переселенців, внутрішньо переміщених осіб, які потребують донорської крові. В яких загострюються тяжкі захворювання.

Для Володимира Немерцаловова неважливо, кому саме піде його кров. Минулого тижня він здав чергові дві порції вже вшосте за рік. Каже: головне - робити щось добре.

Володимир Немерцалов, донор:

Я щасливий з того, що я маю зараз 12 кровних братів і сестер. Я не знаю цих людей. Але я щасливий з того, що моя кров допомогла їм.

Володимир, кандидат біологічних наук, є одним з популяризаторів донорства. Адже сам не тільки надавав, а й отримував допомогу.

Я свого часу пережив операцію з пересадки рогівки від мертвого донора.

З 2019 року в Україні діє закон, який дозволяє пересаджувати органи від померлих донорів. І кожен повнолітній українець сам може визначитися - чи згоден на це після смерті

Володимир Немерцалов, донор:

Ви можете записатися, в першу чергу, на посмертне донорство нирок. Якщо ви хочте стати у нагоді навіть після того, як ваш життєвий шлях закінчиться. В Києві є центр трансплантації печінки.

Для цього потрібно подати письмову заяву або повідомити про своє рішення родичів. Перед початком великої війни набули чинності зміни до закону, які дозволяють оформити згоду і в електронній формі. Така функція мала з'явитися у застосунку "Дія". Проте, війна поки зупинила спрощення процедури. Але не саме донорство.

Володимир Немерцалов, донор:

Якщо ми порівняємо країни заможні, країни бідні, то в заможних країнах люди набагато активніше співпрацюють і довіряють один одному. А що може бути більшим проявом довіри, ніж віддати іншій людині частинку себе.

Фахівець сподівається, що згодом медичні технології зроблять донорство непотрібним. Проте поки, кращого замінника крові, ніж кров, немає. Тому всі надія - на донорів. Тим паче, що ця процедура - ще й корисна.

Володимир Немерцалов, донор: