Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Філіпа Проніна головою Полтавської обласної державної адміністрації.

"Призначити Проніна Філіпа Євгеновича головою Полтавської обласної державної адміністрації", - сказано у повідомленні.

До призначення Пронін працював податковим та фінансовим аналітиком. Він був спеціалістом у Державному комітеті фінансового моніторингу України. також обіймав посаду заступника директора Департаменту фінансових розслідувань у Державній службі фінансового моніторингу України.

Окрім цього Пронін представляв Україну у Мінських переговорах щодо війни, яку розпочала Росія в Україні. У 2021-му році він увійшов до складу Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Варто зауважити, що Проніна призначили замість попереднього очільника ОВА Дмитра Луніна. Який у грудні 2019-го був призначений першим заступником голови Полтавської ОДА, а з грудня 2021-го став виконувачем обов’язків голови обласної адміністрації після того, коли з посади голови пішов Олег Синєгубов.