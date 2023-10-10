Через напад ХАМАС на Ізраїль загинуло вже понад тисячу людей [ Редагувати ]
Кількість загиблих в результаті нападу терористів ХАМАС на Ізраїль перевищила 1000 осіб.
"Ми збираємося перейти в наступ і атакувати терористичне угрупування ХАМАС і будь-яке інше угрупування, яке перебуває в Газі", - заявив бригадний генерал Дан Гольдфус.
Він додав, що Ізраїлю доведеться змінити реальність зсередини Сектора Гази, щоб запобігти повторенню подібного.
За даними Міністерства охорони здоров'я Гази, кількість палестинців, загиблих у відповідь на дії Ізраїлю, досягла щонайменше 830 осіб.
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