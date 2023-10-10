Кількість загиблих в результаті нападу терористів ХАМАС на Ізраїль перевищила 1000 осіб.

"Ми збираємося перейти в наступ і атакувати терористичне угрупування ХАМАС і будь-яке інше угрупування, яке перебуває в Газі", - заявив бригадний генерал Дан Гольдфус.

Він додав, що Ізраїлю доведеться змінити реальність зсередини Сектора Гази, щоб запобігти повторенню подібного.

За даними Міністерства охорони здоров'я Гази, кількість палестинців, загиблих у відповідь на дії Ізраїлю, досягла щонайменше 830 осіб.