Росіяни обстріляли школу в Сумській області: постраждала дитина [ Редагувати ]
Російські окупанти обстріляли приміщення школи у Краснопільській громаді Сумської області, внаслідок чого постраждала дитина.
"Був обстріл, пошкоджено приміщення школи, там вибиті вікна та пошкоджений дах. Внаслідок обстрілу поранено 13-річну дитину, її екстрено на "швидкій" доставили у Суми в медичний заклад", - розповіла секретар Краснопільської селищної ради Ірина Юхта.
Російські окупанти також обстріляли й інші населені пункти Краснопільської громади. Втім, там обійшлось без постраждалих та руйнувань.
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