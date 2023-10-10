Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відмовився від планів допустити до міжнародних турнірів російські збірні до 17 років. Про це повідомляють Associated Press і Sky News.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Сьогодні, 10 жовтня, у швейцарському Ньйоні відбувається засідання виконкому UEFA.

26 вересня виконком УЄФА постановив, що російські юнацькі збірні допустять до міжнародних змагань у нинішньому сезоні. Він звернувся до керівництва організації з проханням "запропонувати технічне рішення", яке б дозволило брати участь чоловічим і жіночим російським збірним до 17 років.

Прогнозувалося, що жіночі та чоловічі команди з рф проводитимуть матчі без прапора країни, гімну, національної ігрової форми та не на території рф.

В УЄФА заявили, що "дітей не можна карати за дії, відповідальність за які лежить виключно на дорослих", і додали, що організація "твердо переконана, що футбол ніколи не повинен переставати надсилати послання миру та надії".

Після рішення УЄФА низка країн оголосили, що відмовляються грати з юнацькими збірними росії у разі їхнього допуску до міжнародних турнірів. Серед них Україна, Англія, Польща, Латвія, Литва та Румунія.

Після УЄФА Міжнародна федерація футболу (ФІФА) допустила російські збірні молодше 17 років на чемпіонати світу, якщо вони зможуть пройти відбіркові турніри.

УЄФА та ФІФА відсторонили російські клуби та збірні від міжнародних турнірів після початку повномасштабного вторгнення військ рф в Україну.

Раніше повідомлялося, що три віцепрезиденти УЄФА були проти допуску юнацьких збірних рф на турніри.