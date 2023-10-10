Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги з ЗРК Patriot і IRIS-T [ Редагувати ]
Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України на 1 млрд євро. Про це повідомляє Міноборони ФРН.
Другий зимовий пакет військової допомоги дозволить Україні захистити критично важливу інфраструктуру, повідомляє Берлін. До нього увійдуть:
- американські системи ППО Patriot;
- зенітно-ракетні комплекси IRIS-T SLM і IRIS-T SLS (модифікація малої дальності - ред.);
- три зенітні установки Gepard.
ФРН минулого тижня передала Україні радар Patriot. Також ЗСУ отримали від Німеччини центр управління вогнем та радіолокаційного пристрою, а також вісім пускових установок. Україна отримає в жовтні третю IRIS-T SLM і другу IRIS-T SLS.
Крім того, найближчими днями в Україну поставлять ще 10 танків Leopard 1A5, три зенітки Gepard, 15 броньованих машин і майже 20 броньованих медичних машин.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з президентом Зеленським на ІІІ саміті Європейської політичної спільноти в Гранаді (Іспанія) пообіцяв посилити українську протиповітряну оборону американською системою Patriot.
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Докладніше про результати саміту в Ґранаді - у сюжеті Ірини Іванової.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на саміті Європейської політичної спільноти в Гранаді (Іспанія) пообіцяв посилити українську протиповітряну оборону американською системою Patriot
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