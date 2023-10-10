Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України на 1 млрд євро. Про це повідомляє Міноборони ФРН.

Другий зимовий пакет військової допомоги дозволить Україні захистити критично важливу інфраструктуру, повідомляє Берлін. До нього увійдуть:

американські системи ППО Patriot;

зенітно-ракетні комплекси IRIS-T SLM і IRIS-T SLS (модифікація малої дальності - ред.);

три зенітні установки Gepard.

ФРН минулого тижня передала Україні радар Patriot. Також ЗСУ отримали від Німеччини центр управління вогнем та радіолокаційного пристрою, а також вісім пускових установок. Україна отримає в жовтні третю IRIS-T SLM і другу IRIS-T SLS.

Крім того, найближчими днями в Україну поставлять ще 10 танків Leopard 1A5, три зенітки Gepard, 15 броньованих машин і майже 20 броньованих медичних машин.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з президентом Зеленським на ІІІ саміті Європейської політичної спільноти в Гранаді (Іспанія) пообіцяв посилити українську протиповітряну оборону американською системою Patriot.