Підводний газогін Balticconnector між Фінляндією та Естонією пошкоджений внаслідок диверсії [ Редагувати ]
Робота підводного газопроводу Balticconnector між Фінляндією та Естонією була припинена 8 жовтня через витік. У вівторок, 10 жовтня, президент Фінляндії Саулі Ніїністе заявив, що причиною аварії міг стати "зовнішній вплив".
Збитки, завдані підводній інфраструктурі, були сприйняті серйозно. Цілком імовірно, що пошкодження газопроводу та телекомунікаційного кабелю є результатом зовнішнього впливу.
Він уточнив, що у розслідуванні обставин аварії братимуть участь представники НАТО. За інформацією Bloomberg, інцидент став наслідком диверсії.
Сейсмологи в Норвегії заявили, що зафіксували ймовірний "вибух" 8 жовтня в районі газопроводу Balticconnector, магнітуда оцінювалася в 1 одиницю.
Фінське видання Iltalehti з посиланням на джерело у сфері зовнішньої політики та політики безпеки повідомляє, що влада Фінляндії підозрює росію у підриві газопроводу Balticconnector.
Розгерметизація відбулася на ділянці труби у територіальних водах Фінляндії. Оператори трубопроводу помітили "незвичайне" падіння тиску, після чого трубопровід було перекрито.
Bloomberg уточнює, що на тлі аварії ціни на газ у Європі з неділі, 8 жовтня, зросли на 12%. Незважаючи на відсутність офіційних коментарів, слідство як основну версію розглядає саме диверсію.
Balticconnector - морський газопровід між фінським містом Інкоо та естонським Палдіскі, що з'єднує газові мережі двох країн. Трубопровід надає Фінляндії доступ до латвійських сховищ природного газу в Інчукальній.
Газопровід Balticconnector складається з 77-кілометрового двонаправленого морського трубопроводу між містами Інкоо у Фінляндії та Палдіскі в Естонії, 21-кілометрового наземного трубопроводу у Фінляндії та 55-кілометрового трубопроводу в Естонії.
Морська частина експлуатується спільно операторами Elering та Baltic Connector. У середньому за добу обсяг постачання газу трубопроводом може сягати 7,2 млн куб. м.
До 2020 року оператори газових мереж Естонії, Латвії та Фінляндії підписали договір про створення єдиного газового ринку, а в 2022-му - єдиної газової зони.
Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року на російських газопроводах системи "Північний потік" по дну Балтійського моря сталися вибухи, які "порвали" три з чотирьох ниток трубопроводів.
Хто влаштував вибухи, невідомо. володимир путін звинувачував у диверсії "англосаксів". Триває міжнародне розслідування.
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