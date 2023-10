У звільненому кібуці Кфар-Аза ізраїльські силовики знайшли контейнер зі спаленими тілами місцевих мешканців. Загалом терористи ХАМАСу вбили щонайменше 200 жителів Кфар-Азу, у тому числі близько 40 немовлят. Деяким дітям відрізали голови. Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ.

Телеканал i24news випустив сюжет із кібуцу Кфар-Аза, який знаходиться на кордоні з Сектором Газа, тож одним з перших зазнав нападу бойовиків ХАМАС.

Журналісти з посиланням на військових стверджують, що в кібуці знайшли "немовлят з відрізаними головами, а цілі родини були застрелені у своїх ліжках".

При цьому солдати обстежили ще не всі будинки через розставлені міни-пастки. Ведучий телеканалу навіть уточнив у репортера, чи справді йдеться про обезголовлених немовлят. "Про це мені розповіли командири", - відповіла журналістка.

Незабаром в ізраїльських телеграм-каналах з'явилися фотографії закривавленої колискової. Інших підтверджень цієї історії поки немає, проте про моторошну обстановку в Кфар-Аза пише низка ЗМІ.

За даними пошуково-рятувальної організації Zaka, загалом у кібуці виявили тіла 200 мирних жителів. Reuters повідомляє, що у кібуці стояв важкий трупний запах, а тіла мирних жителів лежали, накриті простирадлом.

Деякі будинки були повністю зруйновані, інші обвалилися та обгоріли. Ізраїльські солдати методично обходили будинки, щоб забрати тіла жертв у мішки для трупів.

"Ви бачите дітей, матерів, батьків у їхніх спальнях – і те, як їх убивали терористи. Це не війна, це не поле битви. Це різанина, це терористична діяльність", - заявив журналістам генерал Ітай Верув.

i24NEWS Correspondent @Nicole_Zedek reports from Kibbutz Kfar Aza, a quarter-mile from the Gaza border, and recounts the atrocities that were committed in the small community which remains an active scene as soldiers clear booby traps and recover the bodies of dozens of victims pic.twitter.com/J4ZfWZQYHp