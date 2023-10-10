Львівські хірурги прооперували немовля, яке народилося з пухлиною вагою один кілограм. Гігантське утворення видалили спеціалісти Дитячої Лікарні Святого Миколая. Про це повідомляє Перше територіальне медичне об'єднання Львова.

Крихітка Юстина народилася місяць тому. Дівчинка з’явилася на світ із велетенською пухлиною, але і батьки, і лікарі були до цього готові. Адже ще на 16-му тижні вагітності спеціалісти діагностували в дитинки патологію - крижово-куприкову тератому - вроджену пухлину.

Батьки Юстини самі зі Стрия та народжувати вирішили у Львові - в пологовому відділенні Дитячої Лікарні Святого Миколая. На 3-й день після народження Юстину забрали до операційної.

Аби мінімізувати крововтрату, хірурги спершу визначили, які судини живлять пухлину кров’ю і лише потому взялися її видаляти. Лікарі успішно висікли утворення, що важило майже кілограм і становило 25% маси тіла немовляти.

Пухлину видалили разом із куприком та частиною крижової кістки, що є світовим стандартом для таких оперативних втручань.

На місці, де локалізувалась велетенська тератома, утворився дефект м’яких тканин. Щоб його закрити, спеціалістам довелося одномоментно провести дитині ще й шкірну пластику. З сусідніх ділянок вони вирізали шкірні клапті та вживили їх у тому місці, де була пухлина.

Подібні пластики немовлятам виконують не часто, бо з пухлинами таких великих розмірів діти народжуються досить рідко. Операція тривала майже 5 годин і минула вдало.

Після такого обширного хірургічного втручання в крихітки повністю збереглася функція тазових органів. Минув без ускладнень і післяопераційний період.

Юстина разом із батьками вже повернулася додому - в Стрий. І тепер до спеціалістів Дитячої Лікарні Святого Миколая крихітку привозитимуть лише на планові огляди.

Нагадаємо, нещодавно у Нововолинську Волинської області хірурги видалили 16-річній дівчині доброякісну пухлину яєчника - дермоїдну кісту, яка містила у собі шкіру, волосся та зуби.