Усі атаки окупантів на Авдіївському напрямку відбиті, втрати рубежів та позицій не допущені. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, коментуючи тривалу артпідготовку та початок наступу росіян під Авдіївкою.

Наші захисники на Авдіївському напрямку відбили всі атаки ворога і не допущено втрат рубежів та позицій.

У вівторок, 10 жовтня, українські захисники відбили атаки загарбників у районах Кераміка, Очеретиного, Бердичів, Степового, Ласточкіного, Тоненького, Авдіївки та Первомайського у Донецькій області.

Росіяни завдали авіаударів біля Бердичіва та Авдіївки, починаючи з ранку періодично обстрілюють цивільну інфраструктуру Авдіївки та населених пунктів Покровського району. По Авдіївці (північне передмістя Донецька) гатили зі ствольної артилерії та РСЗВ.

Можу сказати, що будь-яка активізація ворога дається йому не просто так. Мінімум чотири танки ми повністю знищили, і ще два зазнали пошкоджень. Це тільки про танки, завтра ми повідомимо більш точну інформацію. Я думаю, техніки буде більше, і особового складу ворога знищено також буде більше... Ворог давно мріє взяти Мар'їнку та Авдіївку, розказати своєму народу про якусь перемогу. Тому що перемог у них немає, на щастя для нас. Але їх генералітет, їх керівництво військово-політичне вимагає від своєї армії якихось результатів.

За словами Штупуна, росіяни знову вдаються до тактики "випаленої землі".

Окупанти намагаються діяти маленькими групами, тому що великі групи наша артилерія одразу викошує, техніку - працюють наші протитанкісти, наша артилерія також. Ну от зараз ворог десь, мабуть, трошки підзбирав, так скажемо, металобрухту й кинув його вперед.

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 10 жовтня повідомив, що російська армія силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин активізувала наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 9 атак ворога в районах Мар’їнки Донецької області.