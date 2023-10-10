Сили оборони вперше з кінця червня збили російський літак. Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 10 жовтня.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 - по зенітно-ракетним комплексам противника. Також нашими захисниками було знищено російський винищувач Су-25 та 7 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня", - повідомив Генштаб.

Про попередній збитий російський літак Генштаб повідомляв ще 29 червня. Тоді Су-25 збили бійці бригади "Едельвейс" за допомогою переносного ЗРК Ігла".

Наприкінці серпня повідомлялося, що під Роботине Запорізької області українці збили ворожий Су-25.

Су-25 "Грач" - дозвуковий штурмовик, призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою і знищення об'єктів із заданими координатами. Су-25 експлуатуються з 1981 року, було випущено 1320 штук. Його вартість - майже $11 млн.

За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 10 жовтня окупанти втратили в Україні 315 літаків і 316 гелікоптерів.