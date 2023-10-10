Зеленський анонсував запуск зернового коридору через Молдову та Румунію [ Редагувати ]
Найближчим часом розпочне роботу ще один зерновий коридор - продовольство з України експортуватимуть через Молдову до Румунії. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні за підсумками візиту до Румунії.
Уже робимо критичний внесок у глобальну продовольчу безпеку завдяки співпраці в дунайських портах і на сході Чорного моря. Буде більше співпраці.
Розширюємо наші транспортні коридори, буде більше робочих місць і економічних можливостей. Сьогодні підписали спільну заяву президентів, яка окреслює, як будемо далі ми рухатися.
Третє: уже незабаром відкриємо рух - нову гілку залізниці через Молдову, яка стане новим транспортним коридором.
Також глава держави повідомив про "хороші домовленості щодо зброї", однак не став розкривати подробиці. Сказав лише "снаряди - плюс, посилення ППО - плюс".
У Румунії створюється Центр підготовки пілотів для F-16, і "українські пілоти будуть серед перших, хто навчатиметься".
Зернова угода - угода між Україною, росією, Туреччиною та ООН про вивезення зерна з чорноморських портів України (Чорноморськ, Південний та Одеський порт), підписана 22 липня 2022 року. Вона неодноразово продовжувалась.
17 липня кремль не продовжив угоду щодо безпечного вивезення українського зерна через гуманітарні коридори у Чорному морі.
19 липня росія пригрозила, що з 20 липня всі судна, які прямують до чорноморських портів України, будуть розглядатися як потенційні перевізники військових вантажів. 20 липня Міноборони України дзеркально пригрозило рф через погрози суднам у Чорному морі.
10 серпня Україна Військово-морські сили України оголосили про відкриття тимчасових коридорів для суден, які йдуть з трьох чорноморських портів: Одеса, Чорноморськ та Південний.
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