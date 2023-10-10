У Берліні школяр побив вчителя через війну в Ізраїлі (відео) [ Редагувати ]
У Берліні школяр побив вчителя під час суперечки про війну в Ізраїлі. Про це повідомляє Bild.
14-річний хлопець прийшов до гімназії ім. Ернста Аббе в районі Нойкельн з прапором Палестини. Він розгорнув його на шкільному дворі та кричав "Аллах акбар!". Один з викладачів підійшов до нього та спробував відібрати прапор.
Школяр віддавати прапор не захотів, через що почалася сутичка, під час якої кілька учнів повалили вчителя на землю та завдали йому кілька ударів ногами.
Щоправда, судячи з відео, 61-річний вчитель першим вдарив учня. Сам викладач пізніше заявив, що першим його вдарив школяр, але на відео це не потрапило.
Поліція проводить розслідування інциденту. Відео бійки широко розійшлося у соцмережах та викликало бурхливе обговорення у Німеччині.
Нагадаємо, Євросоюз призупинив допомогу Палестині на тлі війни в Ізраїлі.
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