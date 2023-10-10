В Ізраїлі бойовики ХАМАС вбили відомого фізика з Харкова [ Редагувати ]
В Ізраїлі внаслідок атаки бойовиків ХАМАСу загинув відомий радянський та ізраїльський фізик-теоретик Сергій Гредескул. Йому був 81 рік.
Терористи вбили Гредескула ще кілька днів тому, однак про його смерть стало відомо лише вчора. Друзі його родини розповіли, що бойовики увірвалися до його будинку в Офакімі та вбили разом з дружиною.
Сергій Гредескул народився у Свердловській області. Пізніше вступив до Харківського державного університету, був учнем відомого радянського фізика Євгена Ліфшиця.
До розвалу СРСР працював у Харкові, у 1991 році переїхав до Ізраїлю. Викладав кафедру фізики Негевського університету імені Бен-Гуріона.
Гредескул опублікував безліч наукових праць і був внесений до списку видатних фізиків-дослідників за версією журналу Marquis Who's Who.
Сергій Гредескул
Нагадаємо, через напад ХАМАС на Ізраїль загинуло вже понад тисячу людей.
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