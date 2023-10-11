Британець упіймав гігантського коропа під час відпустки в Таїланді та встановив світовий рекорд. Про це пише The Sun.

36-річний Келвін Марстон рибалив на озері в провінції Ратчабурі разом із батьком і другом, коли на його двометрову вудку клюнув величезний короп.

Щоб витягнути його з води, знадобилася допомога друга, батька та місцевого жителя. Чоловіки зважили коропа (він потягнув на 114 кг), сфотографувалися з гігантським чудовиськом, а згодом відпустили його.

Коропа, якого спіймав Марстон, уже ловили чотири роки тому. За цей час вага риби збільшилась на дев'ять кілограмів.

Гігантський вусач - найбільший вид риб сімейства коропових. Мешкає в річках та озерах Південно-Східної Азії. Короп харчується водними рослинами, дрібними ракоподібними, фітопланктоном та плодами рослин.

Нагадаємо, у червні в Італії рибалка спіймав найбільшого сома у світі.