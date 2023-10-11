У Таїланді спіймали найбільшого коропа в світі (фото) [ Редагувати ]
Британець упіймав гігантського коропа під час відпустки в Таїланді та встановив світовий рекорд. Про це пише The Sun.
36-річний Келвін Марстон рибалив на озері в провінції Ратчабурі разом із батьком і другом, коли на його двометрову вудку клюнув величезний короп.
Щоб витягнути його з води, знадобилася допомога друга, батька та місцевого жителя. Чоловіки зважили коропа (він потягнув на 114 кг), сфотографувалися з гігантським чудовиськом, а згодом відпустили його.
Коропа, якого спіймав Марстон, уже ловили чотири роки тому. За цей час вага риби збільшилась на дев'ять кілограмів.
Гігантський вусач - найбільший вид риб сімейства коропових. Мешкає в річках та озерах Південно-Східної Азії. Короп харчується водними рослинами, дрібними ракоподібними, фітопланктоном та плодами рослин.
Нагадаємо, у червні в Італії рибалка спіймав найбільшого сома у світі.
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