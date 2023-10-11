Через напад ХАМАС на Ізраїль загинуло понад 1200 людей [ Редагувати ]
Через напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль загинуло понад 1200 осіб.
Видання повідомляє, що таку інформацію озвучили на державному телебаченні. Водночас, Al Jazeera повідомляє про понад 900 загиблих людей в Секторі Гази та 21 загиблого на західному березі Йордану.
Зазначимо, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про 450 уражених цілей за минулу добу. Останньою масованою атакою став обстріл району Аль-Фуркані - там десятки винищувачів атакували інфраструктуру бойовиків.
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