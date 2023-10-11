Погода на 11 жовтня: де в Україні прогнозують спеку [ Редагувати ]
Сьогодні, 11 жовтня, в Україні трохи потеплішає. При цьому "спеку" варто чекати традиційно на півдні, а найхолодніше буде на сході.
Вже вдень розпочнеться потепління.11 жовтня температура повітря підвищиться на заході та південному заході України (Одеська область) до +12...+18 градусів.
При цьому, у більшості областей вдень очікується +10...+15 градусів. І лише в східній частині України завтра ще побуде холодна погода, вдень +7...+11 градусів. Опади у середу скрізь малоймовірні - антициклон.
Вітер переходитиме на південно-західний, очікується помірним.
Вдень у столиці потепліє до +14 градусів і найближчим часом заморозки підуть геть, а денна температура впродовж тижня наростатиме.
по темі
У деяких областях України 2 жовтня можливі невеликі дощі. При цьому температура не сягне вище +24 градусів
В Україні остання субота літа, 26 серпня, буде спекотною
В Україні у понеділок, 25 вересня, по всій території очікується невелика хмарність без опадів. У західних областях можливий туман
У четвер, 21 вересня, на більшій частині України буде суха погода. Втім, у деяких регіонах дощитиме. Також низку областей огорнуть тумани
У деяких регіонах України, на вівторок, 10 жовтня, прогнозуються надзвичайно низькі температури вночі, що може спричинити сильні заморозки