Сьогодні, 11 жовтня, в Україні трохи потеплішає. При цьому "спеку" варто чекати традиційно на півдні, а найхолодніше буде на сході.

Вже вдень розпочнеться потепління.11 жовтня температура повітря підвищиться на заході та південному заході України (Одеська область) до +12...+18 градусів.

При цьому, у більшості областей вдень очікується +10...+15 градусів. І лише в східній частині України завтра ще побуде холодна погода, вдень +7...+11 градусів. Опади у середу скрізь малоймовірні - антициклон.

Вітер переходитиме на південно-західний, очікується помірним.

Вдень у столиці потепліє до +14 градусів і найближчим часом заморозки підуть геть, а денна температура впродовж тижня наростатиме.