Міністр економіки України Юлія Свириденко та прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович підписали міжурядову угоду про співробітництво у сфері розмінування.

"Машини для розмінування хорватського виробництва вже працюють на українських полях, роблячи землю безпечною. Влітку українські та хорватські виробники домовились про локалізацію в Україні виробництва таких машин. Сьогодні ми посилюємо взаємодію", - заявила Свириденко.

Вона додала, що угода розпочинає новий етап співпраці урядів, експертів, фахівців в сфері розмінування, виробників обох країн. Кінцевою метою є очищення території України від мін.

Договір передбачає співпрацю, зокрема, за такими напрямками: