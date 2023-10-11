Україна і Хорватія підписали угоду про співробітництво у сфері розмінування [ Редагувати ]
Міністр економіки України Юлія Свириденко та прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович підписали міжурядову угоду про співробітництво у сфері розмінування.
"Машини для розмінування хорватського виробництва вже працюють на українських полях, роблячи землю безпечною. Влітку українські та хорватські виробники домовились про локалізацію в Україні виробництва таких машин. Сьогодні ми посилюємо взаємодію", - заявила Свириденко.
Вона додала, що угода розпочинає новий етап співпраці урядів, експертів, фахівців в сфері розмінування, виробників обох країн. Кінцевою метою є очищення території України від мін.
Договір передбачає співпрацю, зокрема, за такими напрямками:
- заходи нетехнічного та технічного обстеження, розмінування, очищення територій;
- навчання населення ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами, надання допомоги постраждалим від мін;
- розробка нормативно-правової бази та стандартних процедур у сфері протимінної діяльності;
- тренінги для фахівців, обмін досвідом серед експертів, викладачів із підготовки фахівців із розмінування, передача експертних знань і кращих практик;
- обмін знаннями та досвідом щодо розвитку спроможностей з виробництва засобів захисту, обладнання для пошуку мін та розмінування, у сфері підготовки та сертифікації мінно-пошукових собак;
- сприяння обміну досвідом з практичного використання обладнання, що використовується у сфері розмінування та ін.
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