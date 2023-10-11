Президент України Володимир Зеленський заявив, що не піде на другий термін після закінчення війни. Але якщо вибори відбудуться під час війни, то балотуватиметься в президенти.

"Якби війна тривала - так, якби війна закінчилася - ні. Я не можу втекти під час війни", - відповів Зеленський.

При цьому президент не назвав точний термін закінчення війни, але наголосив, що Україна перебуває "на останній стадії".

"Я думаю, що ми в останній частині. У нас багато страхів, грошей, зброї, але ми в останній частині, найважчій", - заявив Зеленський.