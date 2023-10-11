Удар окупантів по Грозі: СБУ встановили зрадників, які навели російський "Іскандер" [ Редагувати ]
СБУ встановила особи зрадників, які навели російський "Іскандер" на село Гроза у Харківській області. Так, служба "по гарячих слідах" викрила у злочині двох місцевих жителів – це Володимир Мамон та його молодший брат Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік окупантів.
Напередодні звільнення регіону зрадники разом із родинами втекли до рф. Звідти формували власну мережу інформаторів на території Україні. Залучали родичів, сусідів та знайомих з деокупованих міст Харківщини.
Від початку жовтня цього року вони почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського воїна у селі Гроза. Адресу та інші дані передали окупантам. СБУ склала на них підозри. Триває процес встановлення їхнього місцезнаходження.
Нагадаємо, удар по селу Гроза Куп'янського району Харківської області стався 5 жовтня о 13.24. Російські окупанти вдарили ракетою "Іскандер" по приміщенню магазину-кафе. Удар став найбільшим за кількістю жертв з початку повномасштабної війни.
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