Президент України Володимир Зеленський прибув до Бельгії до штаб-квартири НАТО у Брюсселі з неанонсованим візитом. Також глава держави вперше офлайн візьме участь у засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Про це повідомляється в Telegram українського президента.

"Візит до штаб-квартири НАТО, який матиме важливе значення для нашої стійкості цієї зими", - наголосив Зеленський.

Президент проведе зустрічі з генсеком Північноатлантичного Альянсу Єнсом Столтенбергом, а також міністром оборони США Ллойдом Остіном.

"Вперше офлайн візьму участь у засіданні формату "Рамштайн". Маю важливе звернення до всіх присутніх міністрів оборони країн - учасниць цієї потужної коаліції", - розповів Зеленський.