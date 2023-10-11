Зеленський прибув до штаб-квартири НАТО і візьме участь у засіданні "Рамштайн" [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський прибув до Бельгії до штаб-квартири НАТО у Брюсселі з неанонсованим візитом. Також глава держави вперше офлайн візьме участь у засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".
Про це повідомляється в Telegram українського президента.
"Візит до штаб-квартири НАТО, який матиме важливе значення для нашої стійкості цієї зими", - наголосив Зеленський.
Президент проведе зустрічі з генсеком Північноатлантичного Альянсу Єнсом Столтенбергом, а також міністром оборони США Ллойдом Остіном.
"Вперше офлайн візьму участь у засіданні формату "Рамштайн". Маю важливе звернення до всіх присутніх міністрів оборони країн - учасниць цієї потужної коаліції", - розповів Зеленський.
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