У середу вранці на ліванській стороні було випущено протитанкову ракету у бік військового посту на території Ізраїлю. Про це повідомили пресслужба ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю) та "Новини Ізраїлю".

ЦАХАЛ повідомив, що атака відбулася в районі ізраїльського населеного пункту Араб аль-Арамше. У відповідь на цю атаку, Армія оборони Ізраїлю розпочала контратаку на ліванську територію.

ЗМІ також повідомляють про мінометний обстріл та загрозу можливого проникнення терористів у районі Рош а-Нікра. Ситуація в регіоні залишається напруженою, і обидві сторони вживають заходів для захисту своїх територій.

Ці події свідчать про продовження напруженості в районі Лівану та Ізраїлю та необхідність вирішення конфлікту для забезпечення миру та стабільності в регіоні.