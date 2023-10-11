Ізраїль атакували з Лівану [ Редагувати ]
У середу вранці на ліванській стороні було випущено протитанкову ракету у бік військового посту на території Ізраїлю. Про це повідомили пресслужба ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю) та "Новини Ізраїлю".
ЦАХАЛ повідомив, що атака відбулася в районі ізраїльського населеного пункту Араб аль-Арамше. У відповідь на цю атаку, Армія оборони Ізраїлю розпочала контратаку на ліванську територію.
ЗМІ також повідомляють про мінометний обстріл та загрозу можливого проникнення терористів у районі Рош а-Нікра. Ситуація в регіоні залишається напруженою, і обидві сторони вживають заходів для захисту своїх територій.
Ці події свідчать про продовження напруженості в районі Лівану та Ізраїлю та необхідність вирішення конфлікту для забезпечення миру та стабільності в регіоні.
Нагадаємо, вранці 7 жовтня розпочалася нова війна на Близькому Сході. Бойовики руху ХАМАС випустили тисячі ракет по території Ізраїлю, увійшли до прикордонних населених пунктів країни, вбили сотні людей (переважно цивільних) і взяли в заручники більше ста ізраїльтян (як цивільних, так і військових).
У відповідь армія Ізраїлю почала обстрілювати Сектор Газа: лише в ніч проти 9 жовтня ізраїльські ракети вдарили більш ніж по 500 цілям.
Влада Ізраїлю заявила про понад 700 загиблих. Палестинська влада повідомляла, що в Секторі Газа в результаті ударів у відповідь загинули понад 500 людей. Кількість загиблих палестинців постійно зростає. Наразі відомо про двох загиблих українців.
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