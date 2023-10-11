Атаки ХАМАС: в Ізраїлі назвали кількість загиблих іноземців [ Редагувати ]
В Ізраїлі спалахнув конфлікт, що призвів до загибелі численних іноземців через атаки та напади з боку організації ХАМАС. За останні дані, загинули принаймні 50 іноземних громадян. Поміж жертв також є два громадяни України.
Міністр іноземних справ Ізраїлю, Марк Регев, довів цю інформацію до громадськості через свій Twitter-акаунт. За його словами, в результаті бойових дій в Ізраїлі загинули 11 громадян Сполучених Штатів Америки, при цьому також відомо про зниклих безвісти громадян з США.
Крім цього, стало відомо про загибель 18 громадян Таїланду, із яких 11 осіб були взяті в заручники, а 8 отримали поранення внаслідок конфлікту. Також внаслідок нападу ХАМАС загинуло 10 громадян Непалу та 7 громадян Аргентини. До цього часу 15 аргентинців вважаються зниклими безвісти.
Загибель двох громадян України стала підтвердженою внаслідок обстрілів та нападів бойовиків ХАМАС. Українська влада висловила співчуття родинам та близьким загиблих.
Ситуація в Ізраїлі залишається напруженою, і влада здійснює заходи для забезпечення безпеки та стабільності в регіоні. Міжнародна спільнота вимагає припинення насильства та мирного врегулювання конфлікту, щоб запобігти подальшим людським жертвам.
Нагадаємо, вранці 7 жовтня розпочалася нова війна на Близькому Сході. Бойовики руху ХАМАС випустили тисячі ракет по території Ізраїлю, увійшли до прикордонних населених пунктів країни, вбили сотні людей (переважно цивільних) і взяли в заручники більше ста ізраїльтян (як цивільних, так і військових).
У відповідь армія Ізраїлю почала обстрілювати Сектор Газа: лише в ніч проти 9 жовтня ізраїльські ракети вдарили більш ніж по 500 цілям.
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