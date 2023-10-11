У Києві прощаються зі співачкою Ніною Матвієнко [ Редагувати ]
У середу, 11 жовтня, у Києві прощаються зі співачкою Ніною Матвієнко, яка була Героєм України та померла 8 жовтня у віці 75 років.
Ця жаліслива подія супроводжується численними відзнаками та визнанням її великого внеску в українську музику. Вранці, у Свято-Феодосійському монастирі, розташованому навпроти Києво-Печерської Лаври, відбулася заупокійна літургія.
Прощання зі співачкою Ніною Матвієнко проходить у Національній філармонії України, яка знаходиться в центрі Києва. Біля філармонії утворилася довга черга охочих вшанувати пам'ять Ніни Матвієнко та висловити свою вдячність за її внесок в українську культуру.
Донька Ніни Матвієнко, Тоня, в коментарі для журналістів висловила свою подяку матері та сказала:
Вона і є Україна.
Вона також підкреслила бажання матері, а саме, щоб на її похороні не плакали, а раділи і згадували її з посмішкою на обличчі.
Нагадаємо, раніше Тоня Матвієнко розповіла, де та коли відбудеться прощання з Ніною Митрофанівною. Також стало відомо, де поховають легендарну Ніну Матвієнко
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