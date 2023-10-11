Міністр оборони Сполучених Штатів Америки (США) оголосив про виділення нового пакету військової допомоги для України загальною сумою в 200 мільйонів доларів.

Ця інформація була офіційно оголошена під час засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн", яке відбулося 11 жовтня в столиці Бельгії, Брюсселі.

Дана новина підтверджує американську підтримку України у сфері безпеки та оборони.

Я радий, що США оголосить наступний пакет оборонної допомоги Україні, який становить 200 мільйонів доларів.

"Новий пакет військової допомоги для України включатиме боєприпаси калібру 155-мм та 105-мм, а також "зовсім нові системи протиповітряної оборони, які незабаром будуть доставлені в Україну", - повідомив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін.

До цього важливого оборонного пакету від США також увійдуть ракети, повітряні боєприпаси, протитанкова зброя та "необхідне озброєння для боротьби з російськими дронами". Це свідчить про рішучу підтримку України у зміцненні її оборони та здатностей для відповіді на виклики, пов'язані з безпекою в регіоні.

Таким чином, загальне зобов'язання Америки становитиме 43 мільярди доларів з початку війни.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з президентом Зеленським на ІІІ саміті Європейської політичної спільноти в Гранаді (Іспанія) пообіцяв посилити українську протиповітряну оборону американською системою Patriot.