Під час виступу під час засідання "Рамштайну" президент України Володимир Зеленський підкреслив важливість не лише отримання систем протиповітряної оборони, але і їх швидкості постачання та кількості. Це стає ключовою складовою стратегії відповіді на російську агресію та визначає тривалість конфлікту.

Безумовно нашим складним завданням є пройти цей складний зимовий час. Але насправді це завдання набагато ширше, ніж просто пройти зиму.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що системи протиповітряної оборони є "значною частиною відповіді на питання про термін завершення цієї війни та чи вона закінчиться справедливо для України". Очевидно, що міцна та ефективна протиповітряна оборона є важливим фактором у забезпеченні безпеки та захисту України від російської агресії.

Я переконаний, що може так бути й так буде. Тому що кожен бачить що дає захист неба.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з президентом Зеленським на ІІІ саміті Європейської політичної спільноти в Гранаді (Іспанія) пообіцяв посилити українську протиповітряну оборону американською системою Patriot.