В Харкові "на гарячому" затримали диверсанта [ Редагувати ]
У Харкові затримали 54-річного диверсанта, який планував підрив АЗС з потенційно численними жертвами. За інформацією міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, затриманий звинувачується у причетності до щонайменше трьох схожих злочинів.
Його дії були спрямовані на співпрацю з російськими спецслужбами та виконання завдань терористів.
Інформація про підриви на АЗС у Харкові почала надходити з березня 2023 року. Зафіксовано два таких випадки. У серпні цього року невідомий підірвав ще й залізну колію, пошкодивши полотно. Зловмисник використовував саморобні вибухові пристрої.
Наприкінці вересня диверсант намагався підірвати ще один об’єкт, втім, правоохоронці вчасно знешкодили вибухову закладку. У вівторок, 10 жовтня, зрадника затримали під час спроби підірвати АЗС у Харкові.
Раніше ми писали про те, що під москвою диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер.
по темі
Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару російських сил по Харкову зранку 6 жовтня зросла до 29 осіб
Українські військові на Бахмутському напрямку продовжують завдавати серйозних втрат російським окупантам як в людях, так і в їх техніці
Міністр оборони Сполучених Штатів Америки (США) оголосив про виділення нового пакету військової допомоги для України загальною сумою в 200 мільйонів доларів
Так, служба "по гарячих слідах" викрила у злочині двох місцевих жителів – це Володимир Мамон та його молодший брат Дмитро
Українські військові продовжують активно захищати та звільняти свою країну від окупаційних сил