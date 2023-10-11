У Харкові затримали 54-річного диверсанта, який планував підрив АЗС з потенційно численними жертвами. За інформацією міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, затриманий звинувачується у причетності до щонайменше трьох схожих злочинів.

Його дії були спрямовані на співпрацю з російськими спецслужбами та виконання завдань терористів.

Інформація про підриви на АЗС у Харкові почала надходити з березня 2023 року. Зафіксовано два таких випадки. У серпні цього року невідомий підірвав ще й залізну колію, пошкодивши полотно. Зловмисник використовував саморобні вибухові пристрої.

Наприкінці вересня диверсант намагався підірвати ще один об’єкт, втім, правоохоронці вчасно знешкодили вибухову закладку. У вівторок, 10 жовтня, зрадника затримали під час спроби підірвати АЗС у Харкові.

Раніше ми писали про те, що під москвою диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер.