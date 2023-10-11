Як ЗСУ нищать техніку росіян під Бахмутом (відео) [ Редагувати ]
Українські військові на Бахмутському напрямку продовжують завдавати серйозних втрат російським окупантам як в людях, так і в їх техніці. Цю інформацію надано командувачем Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським.
"Бахмутський напрямок. Гаряча ділянка фронту. Працює група "Асгард" підрозділу "Очі" 120-го ОРБ у взаємодії з групою "Шарк" 28-ї ОМБр, начальником служби радіоелектронної боротьби та кіберборотьби 28-ї ОМБр", - написав Сирський під відео.
Під час бойової діяльності, українські військові зруйнували "Урал", в якому перебували 30 росіян, нанесли удар по самохідній артилерійській установці 2С7 "Піон" і також знищили два військових автомобілі "Урал" та одну "Буханку".
Раніше ми повідомляли про те, що ЗСУ на Мелітопольському напрямку знищили 241 окупанта.
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