В середу, 11 жовтня, російські війська обстріляли цвинтар, розташований біля Херсона. Дрон скинув вибухівку на ритуальний транспорт, внаслідок чого постраждали троє працівників ритуальної служби.

За інформацією йдеться, атака відбулася приблизно о 11:40. російські війська атакували безпілотним літальним апаратом транспорт ритуальної служби, який перебував на цвинтарі в Херсонському районі. Внаслідок вибуху постраждали троє працівників ритуальної служби, які перебували біля спецтранспорту. Один із постраждалих був госпіталізований, а стан інших двох тривожний.

Згідно з Херсонською окружною прокуратурою, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, відповідно до частини 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Серед постраждалих чоловіків, 41-річний отримав численні осколкові поранення та знаходиться в реанімації. У лікарні перебуває 42-річний чоловік із вибуховою травмою і непроникаючими осколковими пораненнями. Ще один постраждалий, 63-річний чоловік, отримав допомогу на місці.

Ситуація залишається напруженою, і подальший розвиток подій може вимагати додаткових заходів безпеки та заходів щодо розслідування цього інциденту.

Нагадаємо, що раніше Херсон також потрапив під обстріл окупантів. Як відомо, внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, серед них комунальник.