У середу, 11 жовтня, у Миргороді Полтавської області пролунав вибух під час оголошеної повітряної тривоги через загрозу ворожих ракетних ударів.

Звук вибуху в місті було чутно приблизно о 14:05.

Незадовго до цього, як повідомляють місцеві джерела, у Миргороді та Полтавській області було оголошено повітряну тривогу.

Повідомлення від командування Повітряних сил ЗСУ попередило мешканців Полтавської області про можливу ракетну загрозу, вказавши, що ворог може вдатись до ракетного удару, використовуючи ракети авіаційного типу Х-59.

Зараз інформації про можливі наслідки вибуху відсутні, і ситуація вимагає подальших досліджень та вивчення обставин інциденту.