Після нападу терористів з ХАМАС на Ізраїль, Війська оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) відповіли ударами, що призвели до значних руйнувань в Секторі Гази. Цю інформацію повідомляється за даними NBC News та зображеннями, наданими Maxar Technologies.

За зображеннями, представленими дронами Maxar Technologies, можна побачити вибух, спричинений авіаударами по Сектору Гази. Інші знімки показують руйнування та обгорілі житлові будинки.

Відповідь ЦАХАЛу на напади ХАМАСу призвела до серйозних руйнувань на території Сектору Гази. Руйнування і жертви цього конфлікту надалі підштовхують досягнення міжнародних спроб припинення насильства та врегулювання конфлікту в регіоні.

На знімках також зафіксовані руйнування мечеті Аль-Сусі та Аль-Гарбі в Газі.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня розпочалася нова війна на Близькому Сході. Бойовики руху ХАМАС випустили тисячі ракет по території Ізраїлю, увійшли до прикордонних населених пунктів країни, вбили сотні людей (переважно цивільних) і взяли в заручники більше ста ізраїльтян (як цивільних, так і військових).

У відповідь армія Ізраїлю почала обстрілювати Сектор Газа: лише в ніч проти 9 жовтня ізраїльські ракети вдарили більш ніж по 500 цілям.