Співачка Віра Брежнєва, яка нині виступає під псевдонімом VERA, вперше висловилася на тему чуток щодо її розлучення з композитором Костянтином Меладзе. Попередні чутки про їх розставання почали з'являтися ще в 2022 році, проте сама співачка не надавала жодних коментарів на цю тему. Однак у програмі одного з українських телеканалів у рубриці "Життя великих людей" Віра Брежнєва офіційно підтвердила факт розлучення.

Співачка взяла слово і зазначила, що вони разом з Костянтином Меладзе бажають залишити за собою право на приватність. Вона також попросила поважати їхнє рішення щодо розлучення. Вираження бажання залишити за собою приватність і відсутність публічних коментарів є зрозумілим і доречним підходом для зіркових пар, які переживають складні моменти в особистому житті.

У Мережі шириться багато спекулятивних тем, чому ми з Костянтином розлучилися, але ми хотіли б залишити за собою право це не коментувати. Із вдячністю та повагою одне до одного просимо всіх поважати наше рішення.

Костянтин Меладзе і досі мовчить про злочинну війну, розв'язану рф в Україні. Водночас його брат Валерій потрапив у кілька гучних скандалів.