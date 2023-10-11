Брежнєва вперше прокоментувала розлучення з Меладзе [ Редагувати ]
Співачка Віра Брежнєва, яка нині виступає під псевдонімом VERA, вперше висловилася на тему чуток щодо її розлучення з композитором Костянтином Меладзе. Попередні чутки про їх розставання почали з'являтися ще в 2022 році, проте сама співачка не надавала жодних коментарів на цю тему. Однак у програмі одного з українських телеканалів у рубриці "Життя великих людей" Віра Брежнєва офіційно підтвердила факт розлучення.
Співачка взяла слово і зазначила, що вони разом з Костянтином Меладзе бажають залишити за собою право на приватність. Вона також попросила поважати їхнє рішення щодо розлучення. Вираження бажання залишити за собою приватність і відсутність публічних коментарів є зрозумілим і доречним підходом для зіркових пар, які переживають складні моменти в особистому житті.
У Мережі шириться багато спекулятивних тем, чому ми з Костянтином розлучилися, але ми хотіли б залишити за собою право це не коментувати. Із вдячністю та повагою одне до одного просимо всіх поважати наше рішення.
Костянтин Меладзе і досі мовчить про злочинну війну, розв'язану рф в Україні. Водночас його брат Валерій потрапив у кілька гучних скандалів.
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