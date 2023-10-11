Скандально відомий гумористичний дует "Кролики", до якого входять Володимир Данилець і Володимир Мойсеєнко, прийшов попрощатися зі співачкою Ніною Матвієнко у Києві.

Журналісти помітили артистів біля входу до Національної філармонії України, де в останню путь проводжали легенду сцени.

Попрощатися з Ніною Матвієнко також прийшли колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет, мер Києва Віталій Кличко, а також колеги по цеху: MONATIK, Олег Скрипка, Павло Зібров, Віктор Павлік, соліст "ТНМК" Фагот, Дмитро Дікусар, Амадор Лопес, Володимир Завадюк, Анатолій Анатоліч і Олексій Суханов, Юрій Рибчинський, а також Валентина Ковальська - учасниця тріо "Золоті ключі", в якому співала разом із Ніною Матвієнко та Марією Миколайчук.

У лютому 2022 року "Кролики" на російському пропагандистському телеканалі поскаржилися на цькування в Україні та зрив концертів. Останні виступи дуету в Україні відбулися у 2019 році в Полтаві та Кременчуці.

Після початку збройного вторгнення рф в Україну Володимир Данилець і Володимир Мойсеєнко не засудили агресію. У квітні 2023 року українці в США та Канаді закликали бойкотувати їхні концерти.

Ніна Матвієнко пішла в засвіти 8 жовтня. Причиною смерті стала тяжка хвороба, яку виявили кілька місяців тому. Поховають народну артистку України сцени на Звіринецькому цвинтарі.