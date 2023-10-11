Єдина електростанція в Секторі Газа зупинилася без палива [ Редагувати ]
Єдина електростанція в Секторі Газа припинила роботу через брак палива. Про це повідомляють телеканали "Аль-Джазіра" та "Аль-Хадат".
Запаси палива для генераторів у лікарнях закінчаться 12-13 жовтня.
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант 9 жовтня заявив, що віддав наказ про "повну блокаду" Сектору Газа, яка передбачає припинення подачі води та електрики, постачання продовольства та палива.
В ООН засудили рішення Ізраїлю про блокаду, його назвали "колективним покаранням", яке призведе до жертв серед мирного населення.
Нагадаємо, вранці 7 жовтня розпочалася нова війна на Близькому Сході. Бойовики руху ХАМАС випустили тисячі ракет по території Ізраїлю, увійшли до прикордонних населених пунктів країни, вбили сотні людей (переважно цивільних) і взяли в заручники понад 150 ізраїльтян.
У відповідь армія Ізраїлю почала обстрілювати Сектор Газа. За останніми даними кількість ізраїльтян, убитих з початку вторгнення бойовиків ХАМАСу, перевищила 1200, ще 2500 отримали поранення. Понад 150 потрапили в полон.
Відомо про загибель на території Ізраїлю громадян багатьох держав, у тому числі США, Франції, Німеччини, Таїланду та Непалу.
Наразі відомо про трьох загиблих українців, дев'ять отримали поранення, шестеро вважаються зниклими безвісти .
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У ніч на 7 жовтня Ізраїль зазнав масованого нападу з боку Сектору Газа. На даний момент на півдні Ізраїлю існує 21 активне вогнище конфронтації. Десятки бійців армії оборони Ізраїлю потрапила в полон або були вбиті. Араби заявляють про 35 полонених, їх везуть до сектора Гази. Відомо принаймні про одну жінку.
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