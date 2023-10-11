Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід народному депутату Нестору Шуфричу у вигляді тримання під вартою.

Залишити без змін (запобіжний захід - ред.). Подані апеляційні скарги адвокатів залишити без задоволення.

Печерський районний суд Києва 15 вересня заарештував Шуфрича на два місяці без права внесення застави.Таким чином політик залишиться за ґратами до 15 листопада.

Нагадаємо, 15 вересня СБУ вручила нардепу від забороненої партії "ОПЗЖ" підозру у держзраді.

Шуфрича підозрюють у тому, що він систематично розповсюджував наративи кремля про те, що українська держава - нібито штучне утворення, Україна та росія мають спільну історію, а українці та росіяни - нібито "один народ".

Таким чином Шуфрич намагався поширити проросійські настрої в українському суспільстві.

20 вересня Регламентний комітет Ради підтримав постанову керівництва Верховної Ради про зняття Нестора Шуфрича з голови Парламентського комітету з питань свободи слова.