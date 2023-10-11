Бельгія передасть Україні 1,7 млрд євро від податків заморожених російських активів [ Редагувати ]
Бельгія запропонує Україні пакет допомоги на 1,7 млрд євро. У цю суму увійдуть податки з прибутку від заморожених російських активів. Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, який прибув до Брюсселя.
Гроші будуть використані на військові питання, гуманітарну допомогу та пакети європейської допомоги Україні... Ми будемо підтримувати Україну, доки це необхідно.
Говорячи про постачання Україні бельгійських винищувачів F-16, Александр Де Кроо сказав, що це питання буде вирішено не раніше 2025 року.
Бельгія також займатиметься російськими діамантами, повідомив прем'єр. Однак він наголосив, що Бельгія не блокуватиме їхній імпорт принаймні до 2024 року, доки не запрацює міжнародний механізм їх відстеження.
Міністр юстиції України Денис Малюська раніше заявив, що Бельгія планує передати Україні заморожені російські активи на суму 100 млрд євро в якості репарації за збройне вторгнення.
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